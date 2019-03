Jade Raymonddal az élen saját játékfejlesztő stúdiót hozott létre a Google

A Google bemutatta játék-streamelő platformját, a Stadiát, viszont a bejelentések sora itt nem állt meg, ugyanis egy nem várt meglepetéssel is előrukkoltak, ami ezúttal ráadásul a játékfejlesztéshez kapcsolódik.

Arról már érkezett hír a napokban, hogy Jade Raymond lett a Google alelnöke , azonban most azt is elárulták, hogy- Jade Raymond úgy fogalmazott, hogy újra fogják gondolni a játékok legújabb generációját.Továbbá megtudtuk, hogy a csapat együtt fog dolgozni külsős fejlesztőkkel is, annak érdekében, hogy a Google úttörő technológiáit más csapatok is igénybe vehessék, akik Stadiára akarnak fejleszteni, legyen az kicsi vagy nagy stúdió. Azt még nem tudjuk, hogy min dolgoznak Raymondék, viszont mindenféleképp izgalmas hír ez, kíváncsian várjuk, mivel hozakodnak elő!