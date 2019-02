Újabb karakterbemutatót ütött nyélbe a tegnap esti órákban a Netherrealm Studios csapata a Mortal Kombat 11 -hez, és bár újoncokról továbbra sem hallottunk, az viszont már biztos, hogy Jade benne lesz az aktuális epizódban.

Ez azért különösen nagyszerű hír a sorozat rajongóinak, mert Jade valamiért kimaradt az előző részből, ezúttal azonban igazságot szolgáltatnak a készítők a női nindzsának, aki Mortal Kombat 11 érkezését továbbra is április 23-án várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, méghozzá olyan brutális és gyakran gyomorforgató pillanatokkal a főszerepben, mint ami az alábbi traileren is látható.

Nézd nagyban ezt a videót!