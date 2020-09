Megjelent az Exophase felületén a Crash Bandicoot 4: It's About Time trófealistája, ami alapján már most garantálhatjuk, hogy durva kör lesz, ha ki szeretnék sajtolni a játékból a platina trófeát.

Ehhez ugyanis gyakorlatilag teljes egészében ki kell maxolni a programot, ami egy 106%-os végigjátszást jelent a gyakorlatban. Minden egyes gyémántot meg kell szereznünk, amiből kapásból többféle van, aztán a különböző relikviák is várnak a játékosokra, hovatovább a Time Trial feladatok is megoldásra várnak.A trófeák teljes listáját ITT tudod csekkolni, és miközben bogarászod a sorolást, ne feledd, hogy a kérdéses alkotás debütálását