Izmos kis bestiának ígérkezik az Asus TUF Gaming-széria legújabb laptopja

A TUF Gaming-széria berkein belül az Asus megvillantott egy vadonatúj laptopot, nevezetesen az FX505DV-t, amely vegyíti az AMD Ryzen processzorát és az NVIDIA GeForce videókártyáját.

Alapjáraton kétféle processzorral is bezsákolható a hardver, egyrészt AMD Ryzen 7 3750H-val, másrészt pedig AMD Ryzen 5 3550H-val. A VGA-t vizslatva egy, így teljesítmény terén nem lesz probléma.15,6 colos FHD kijelzővel fogunk szembesülni, ami lehet 144Hz-es, 120Hz-es és 60Hz-es is. Ha esetleg szeretjük, ha minél több opció áll rendelkezésünkre a vásárlás során, akkor üdvözölendő, hogy háttértárból is van bőven választási lehetőség, legyen szó akár egy 1TB-os SSD-ről, egy 1TB-os FireCuda SSHD-ról vagy egy 1 TB-os HDD-ről. Memória tekintetében akár 32 GB-os 2400 MHz memóriával is számolhatunk.A csatlakozókat szemügyre véve el vagyunk bőségesen látva - kettő darab USB 3.0, egy USB 2.0, egy HDMI 2.0, egy RJ-45 csatlakozóaljzat, egy mikrofon-fejhallgató kombó 3.5mm-es jack csatlakozó, valamint egy Kensington zár van jelen. Súlyra a komplett kép 2,2 kilogrammos, és meglehetősen robosztus a kialakítása, legalábbis a katonai szintű MIL-STD-810G szabvány biztosítja az ütésállóságot.Ezenfelül a túlmelegedés sem jelenthet túl nagy gondot, merthogy öntisztító hűtéssel dolgozik az aktuális modell. Egyelőre hivatalos árcédula nem lett publikálva, az itthoni megjelenés viszont az idei év harmadik negyedére tehető.

Nézd nagyban ezt a videót!