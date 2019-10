Izgalmas trailer vezeti fel a NieR: Automata raidet a Final Fantasy XIV-hez

Ritkán látunk annyira izgalmas, és úgy általánosságban a komplett játékiparra nézve jelentőségteljes kollaborációt, mint ami most a Final Fantasy XIV és a NieR: Automata között fog megtörténni.

Yoko Taro nevét sokan imába foglalják már egy jó ideje, hiszen azért mégiscsak több kiválóan sikerült alkotást köszönhetünk neki. Az ő tollából születik meg a Yorha: Dark Apocalypse raid, mely október 29-én robog be egy frissítéssel - ez a patch hozza nem mellesleg a New Game+-t is.Természetesen csak és kizárólag azok számára lesz elérhető a raid, akik beruháztak a Shadowbringers expanzióra. A szóban forgó raiden egyébiránt Yosuke Saito is ügyködött, aki szintén dolgozott korábban a NieR: Automatán, illetve a Dragon Quest szérián is. Most, mutatjuk is:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>