Izgalmas részletek szivárogtak ki a Destiny 2-ről

Miután az Amazonra véletlenül idő előtt felkerült három olyan Mega Bloks által gyártott Destiny 2 készlet, amelyeknek ott és akkor még nem szabadott volna, egy bennfentes munkatársnak a NeoGAF fórumán sikerült részleteket közölni velünk a gyorsan eltüntetett játékokról.

A LEGO-hoz hasonló készletek - összesen három bukkant fel az Amazonon, így a Cabal Goliath Tank, a Cabal Bruiser Battle és az Aspect Of Glass - nem elég, hogy rendkívül látványosak voltak, ráadásként a leírásuk számtalan olyan dolgot prezentált, amelyek talán lényegesek lehetnek a Destiny 2 sztorijával kapcsolatban.A Cabal Goliath Tank építőkészlet kapcsán például kiderült, hogy, ami azért érdekes, mert a tankot eddig csak kívülről láthattuk főként boss harcok során, irányítani azonban nem tudtuk. Most viszont nagy a valószínűsége annak, hogy a készletben felbukkanó négy figura miatt egyszerre akár négyen is belevethetjük majd magunkat ebbe a monstrumba a Destiny 2 keretein belül.A másik szett, avagy a Cabal Bruiser Battle alapján sokan arra asszociáltak még, hogy lehetőségünk nyílik majd a Destiny 2 -ben az NPC-k oldalán is harcolni, de ami ennél is meglepőbb, hogy a megnevezett készlet, ahol korábban még soha és semmiféle ütközetet sem tudtunk folytatni.Ebből a fórumon arra következtettek, hogy a Cabal talán megtámadja majd a Tornyot, ami nem csak a sztori szempontjából lehet izgalmas lépés, hanem azért is, mert alaposan átrendezhetné a Destiny 2 -ben az erőviszonyokat.