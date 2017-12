Izgalmas gameplay trailert kapott a Kingdom Come: Deliverance

Bár az első képek és trailerek után némileg csalódás volt látni az első Kingdom Come: Deliverance gameplay felvételeket, de a Warhorse Studios a jelek szerint igyekszik összeszedni magát a megjelenésig.

Ez derült ki legalábbis az alkotás legújabb gameplay traileréből, melyen egy Great Haste Makes Great Waste névre hallgató küldetést ismerhetünk meg elejétől a végéig, miközbenSajnos a videó ismét bebizonyítja, hogy a Kingdom Come: Deliverance rendkívül vontatott játékmenettel rendelkezik, ezáltal hiába a látvány, már önmagában a lovaglás közben is halálra unjuk magunkat, a kardozásról nem is beszélve.A csodálatos világ és a középkori Európa elragadó lefestése miatt azonban mégis nagyon várjuk, hogy február 13-án berobogjon közénk a játék PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

