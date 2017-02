Itthon is elérhető már a HyperX Alloy FPS

A HyperX története egy igazi sikersztori, hiszen a Kingston egy kisebb divíziójaként indultak egy-egy termékkel, mára pedig már a gamer világ egyik leghíresebb márkájáról van szó, mely hozzá méltóan igyekszik minden téren kielégíteni a játékosok igényeit.

Tavaly számos új piacra léptek be, hiszen a Cloud-szériás gamer headsetek után megérkezett az első billentyűzetük is. A HyperX Alloy FPS egy minimalista vonalakkal rendelkező, minőségi billentyűzet, mely eddig számos piacon nem volt elérhető.A vállalt nemrég velünk is egy jó hírt közölt, hiszen, pontosabban annak Cherry MX Blue kapcsolókkal szerelt változata. Azt már tudjuk, hogy többféle kapcsolóval is érkezik majd ez a modell, illetve az év későbbi szakaszában újabb modellek is érkeznek.