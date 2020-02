Itt vannak az új ingyenes Epic Games Store-játékok, de a jövő heti kínálat még durvább lesz

Most egy teljes héten át zsebre rakhatjuk az Epic Games Store által frissiben ingyen kínált alkotásokat, azonban érdemes lesz utána is odafigyelni a platformra, mert nagyon ütős címmel rukkoltak elő.

Lássuk, hogy mi az amit most, egészen február 13-áig meg tudunk szerezni: a Carcassonne és a Ticket to Ride játékok mennek jelen pillanatban ingyen a kérdéses digitális felületen, viszont utána, azaz február 13-ától megint csak jön két cím ingyen és bérmentve, melyek közülEzenfelül az Aztez lesz majd ingyenes még jövő héten, addig is viszont szerezzétek be a mostani ajándékokat. A rutin a szokásos: kattints ERRE az oldalra, majd egy kicsit legörgetve, az ingyenes játékokra kattintva feltűnik a GET NOW gomb. Ha erre is rányomtál, akkor a bejelentkezést követően máris végleg tied a szoftver!