Itt vannak az első Need for Speed Payback képek is

Az első képek megerősítik, hogy a Need for Speed Payback bődületesen néz majd ki, ezen felül a hagyományos versenyek mellett újra lesz rendőrök elleni hajsza, sőt mi több, a terepen való száguldozás is komoly figyelmet kaphat.A képek mellett kiderült, hogy akik előrendelik majd maguknak a Need for Speed Payback -et, azok garantált hozzáférést kapnak anévre keresztelt DLC csomaghoz, amelyben öt extra autó kapott helyet. Egészen pontosan a következők:Nissan 350Z 2008Chevrolet Camaro SS 1967Dodge Charger R/T 1969Ford F-150 Raptor 2016Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016