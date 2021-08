Itt vannak az első fotók az élőszereplős Resident Evil: Welcome to Raccoon City mozifilmből

A 47 méter mélyen rendezője, Johannes Roberts készíti a legújabb élőszereplős Resident Evil filmet, a Welcome to Raccoon City alcímmel megspékelt alkotást, melyről most berobogtak az első képek.













Ezeken a fotókon láthatjuk az Avan Jogia által megformált Leon S. Kennedy-t, a Kaya Scodelario által játszott Claire Redfieldet, sőt mi több, még Tom Hopper Albert Weskerje, Robbie Amell Chris Redfieldje és Hannah John-Kamen Jill Valentine-ja is megmutatkozik egy másik fényképen.Sőt mi több, a harmadik képen Lisa Trevort is láthatjuk. Ő az a lány, akik éveken át különféle kísérleteknek vetettek alá az Umbrella tudósai, és miközben folyamatosan roncsolták szét az agyát, egyre erősebbé és erősebbé tették. Megjelenés november 24-én!