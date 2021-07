Itt vannak az augusztusi PS Plus ingyen játékok

Augusztus 3-ától kezdve ismételten behúzhatunk három ingyen játékot a PS Plus szolgáltatáson keresztül, melyekről most részletesen is árulkodott a Sony - azaz kiderült, hogy mik lesznek az augusztusi kínálat ingyen produktumai.

Mint az kiderült, a következő hónapban egyrészt az Electronic Arts és a PopCap közös munkáját, a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville-t húzhatjuk be PS4-re, majd a Tennis World Tour a soros, amely szintén PS4-es fronton zsákolható be. Emellett van egy PS5-ös ingyen címünk is, nevezetesen a Hunter's Arena Legends, amit szintúgy ingyen gyűjthetünk be.Mindez természetesen most is úgy működik, hogy ha beszerezzük ezeket, akkor onnantól a mieink, viszont csak és kizárólag akkor játszhatunk velük a jövőben, ha van PS Plus előfizetésünk.