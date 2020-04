Nem túl gyakori, hogy idő előtt teljesen pontosan kiszivárog a PS Plus felhozatal, ám most mégis valósnak bizonyultak a korábbi pletykák , bár kellően megbízható volt korábban is a forrás ahhoz, hogy borítékolható legyen a kínálat.

Ennek értelmében tényleg a korábban megszellőztetett két szoftvert kaptuk: egyrészt azkerült be a pakkba, másrészt pedig aképzi a duó másik felét, ha esetleg egy kis versenyzésre fájna a fogad.Értelemszerűen PS Plus előfizetés kell a kérdéses alkotások bezsákolásához, ám miután beszerezted, bármeddig nyúzhatod őket - persze csak addig, ameddig éppen van aktív PS Plus előfizetésed, máskülönben nemigen megy a dolog. Nektek tetszik a kínálat?

Nézd nagyban ezt a videót!