Újabb kiadásban jelenhetett meg a minap a legendás Street Fighter II, amely az évek, sőt évtizedek során számtalan speciális formában napvilágot látott, de most Nintendo Switch-re is megjelenik, méghozzá mai grafikával és rengeteg extra tartalommal.

Ezt próbálta összefoglalni számunkra a Capcom az alábbi launch trailerrel, amelyből kideríthetjük, hogy az Ultra Street Fighter II: The Final Challengers két új karakter mellett újabb játékmódokat, a modern küllem mellett klasszikus megjelenést, valamint még FPS módot is garantál a rajongóknak. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers egyébiránt, elérhető a Nintendo online boltjából és a boltok polcairól egyaránt.

