A vészesen közelgő pénteki megjelenés örömére a Bethesda bemutatta a The Evil Within 2 utolsó hivatalos kedvcsinálóját, ami elképesztően ijesztőre sikeredett - habár nem is igazán vártunk tőle mást.

A közel kétperces kedvcsinálón így elejétől a végéig olyan pillanatok várnak ránk, melyeket a valóságban soha nem szeretnénk átélni, de, illetve ebben a beteg világban a hős kislányának felkutatásába. The Evil Within 2 érkezését változatlanul október 13-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig még nem sikerült előrendelned, akkor erre parancsolj: Evil Within 2 előrendelés a Play 24/7 áruházból

