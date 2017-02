Itt az utolsó Sniper Elite 4 trailer

A rajongók legnagyobb örömére már csak a hétvégét és a hétfőt kell kibírni ahhoz, hogy megjelenhessen végre az év egyik legjobban várt második világháborús akciójátéka, avagy a mesterlövészet tudományára épülő Sniper Elite 4

Ennek örömére a fejlesztők bemutatták Karl Fairburne olaszországi kalandjának utolsó hivatalos mozgóképét, amely még egyszer megpróbál kedvet hozni nekünk az alkotáshoz, de ha a videó nem lenne elég, bemutatkozott az alkotás szezonbérlete is, hogy meggyőzzön minket a későbbi tartalmak biztosításáról.Mint kiderült, a 35 eurót - nagyjából 10 ezer forintot - kóstálóhozzáférést biztosít a játék összes későbbi extra tartalmához, amiből összesen 12 érkezik, noha ebbe beletartoznak az előrendelői ajándékok is, ezáltal a szokásos Führer-vadászat, a Camouflage Rifle Skin Pack és a hét extra mesterlövész puska is.Ezen felül a Season Pass tartalmaz még három extra kampány missziót, valamint egy halom új fegyvert, fegyver skint és plusz karaktert is.

