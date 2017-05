A Tequila Works munkatársai várhatóan holnap jelentetik meg legújabb alkotásukat, a legendás Myst örökében járó Rime -ot, amelyben egy hajótörött kisfiú különleges kalandját ismerhetjük majd meg egy misztikus szigeten.

A rajzfilmes grafikával nyakon öntött Rime -hoz a közelgő premier örömére pedig most elkészítettek egy launch trailert is a készítők, hogy aki esetleg még hiányosnak érzi az ismereteit vele kapcsolatban, az most minden tudását pótolhassa egyetlen videó részeként. Rime egyébiránt, ha pedig szeretnéd, a Play 24/7 kínálatából ma még előrendelheted magadnak.