Itt az utolsó Resident Evil 7 trailer, jövő héten már jön is az első DLC

Miután a mai napon hivatalosan is felkerült a boltok polcaira a Resident Evil 7 , a Capcom bemutatta a játék utolsó kedvcsinálóját, ami mellett pontos részleteket kaptunk a későbbiekben érkező letölthető tartalmakról is.

Ennek folyományaként megtudtuk, hogy aDLC várhatóan már a jövő héten, napra pontosan január 31-én befuthat PS4-re, méghozzá 10 dolláros árkategóriában, amit aztán február 21-től PC-re és Xbox One-ra is felmarkolhatnak a rajongók.A bővítmény két extra fejezettel és egy játékmóddal gazdagítja az alapokat, ígycím alatt megtudhatjuk, hogy miként kell kiszabadulnunk egy zárt fürdőszobából, aképében pedig ki kell húznunk reggelig a folyamatosan özönlő ellenfelekkel harcolva. Ebben a csomagban érkezik még azjátékmód is, amiről annyit tudni eddig, hogy különáll majd a sztori vonalától, és brutálisan nehéz lesz.A Capcom részletezte már aDLC tartalmát is, amely február 14-én bukkan majd fel PS4-re, de február 21-én már PC-n és Xbox One-on egyaránt játszható lesz. Ez egy kicsit drágább mulatságnak ígérkezik, így 15 dollárt kérnek érte a készítők, de cserébe két VHS kazettás küldetést tartalmaz majd, valamint egy újabb játékmódot.A két küldetés közül az egyik acímre hallgat és Lucas Bakert állítja a középpontba, míg aa Baker család életét mutatja be nekünk a Resident Evil 7 -ben megismert tragikus események előttről. Az extra játékmód egyébiránt anevet kapta, és az lesz benne a feladatunk, hogy minél több kaját tömjünk születésnapja alkalmából időre a jó öreg Jackbe.

Nézd nagyban ezt a videót!