Itt az ingyen letölthető StarCraft!

A Blizzard a korábbi ígéreteinek megfelelően a minap hivatalosan is letölthetővé tette ingyenes formában a legendás StarCraft első epizódját, amiről köztudott, hogy leginkább a nyáron érkező StarCraft Remastered-nek köszönhető, illetve azt kívánja felvezetni.

Ha már a korábbi bejelentéskor is felcsillant a szemed a hír hallatán, akkor most egyetlen kattintásnyira vagy attól, hogy letöltsd a játék telepítőjét, lévén IDE kattintva rögtön lehúzhatod magadnak PC-re, de ha Mac-re is szeretnéd, akkor azt ITT érheted el.Aki nem tudná,, sőt mi több, egy javítással együtt tette ingyen letölthetővé ezt az egészet a Blizzard, amivel néhány utolsó simítás mellett orvosoltak pár olyan problémát is, ami esetleg modern gépek és operációs rendszerek esetében előfordulhat.