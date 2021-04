Az Epic Games Store menetrendszerűen tette ingyen elérhetővé a 3 out of 10: Season Two-t, avagy a Terrible Posture Games kalandjátékának második szezonját, ezzel egyetemben pedig bejelentették, hogy mely címek lesznek jövő héten elérhetőek.

Amennyiben szeretnéd behúzni véglegesen a könyvtáradba a 3 out of 10: Season Two-t, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris a játékaid részét képzi a produktum. És hogy jövő hét csütörtöktől kezdve mely alkotások lesznek begyűjthetőek?Igazán impozáns felhozatal lesz várható, elnézve hogy az Epic Games Store a Deponia: The Complete Journey-t, a Ken Follett's The Pillars of the Earth-öt, illetve a The First Tree-t fogja ingyen a játékosok elé tárni. Várós!