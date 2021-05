Az ingyen játékok mindig jók, és bizony az Epic Games Store aktuális heti rotációja is előhozakodott egy bérmentve begyűjthető programmal, valamint bejelentették, hogy a jövő hét folyamán mi lesz bezsákolható a digitális üzletben.

Ezen a héten az Idle Champions of the Forgotten Realms húzható be mindenféle fizetség nélkül, amit egészen jövő hét csütörtökig, azaz május 8-áig zsebelhettek be, délután 17:00-ig. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy IDE kattintotok, majd egy bejelentkezést követően a könyvtáratokba tehetitek.A jövő héten a Pine címre hallgató akció-kalandjáték lesz megszerezhető, amely még 2019-ben jelent meg, amelyben a felfedezés és a vadászat egyaránt óriási hangsúlyt fog kapni.

Nézd nagyban ezt a videót!