Itt az első teljes Life is Strange 2 trailer, az első epizód már szeptemberben érkezik

Betartotta korábbi ígéreteit a Square Enix, akik a gamescom 2018 alkalmából bemutatták a Life is Strange 2 első teljes kedvcsinálóját, ami mellett rengeteg részlet is kiderült az új szereplőket és történetet felvonultató kaland folytatásáról.

A Dontnod Entertainment fejlesztésében készülődő új részben Sean és Daniel Diaz, egy testvérpáros történetét ismerhetjük majd meg, akik Washingtonban menekülnek a rendőrség elől azért, hogy hazatérhessenek Mexikóba, vagyis a sztori ismét nagy küzdelmekről szól, miközben a készítők megígérték, hogy egy újabb erőt is bevonnak a játékmenetbe, de hogy ez pontosan mi lesz, még nem derült ki.Az viszont igen, hogy a Life is Strange 2 öt részre szabdalva érkezik meg,PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is. A fejlesztők szerint nemsokára, talán még a kölni eseményekhez kapcsolódóan az első gameplay videót is bemutaják nekünk a játékról!

