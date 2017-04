Itt az első Star Wars Battlefront 2 trailer és az első részletek

A korábbi ígéreteknek megfelelően a DICE ma este bemutatta a Star Wars Battlefront 2 első teljes trailerét, ami mellett egy rakás információt is megtudtunk az érkező alkotásról, melyről igaznak bizonyult minden korábbi pletyka.

A legfontosabb újdonság így az lesz, hogyaz alkotás, amelyben Iden Versio, a birodalmi erők kötelékébe tartozó Inferno Squad kapitánya felett vehetjük át az irányítást, a mintegy 30 évet felölelő történetben pedig a Star Wars univerzum legnagyobb karaktereivel futhatunk majd össze.Ezen túl a játékban kibővül a multiplayer - akár 40 fős harcokat is vívhatunk a kaszt-alapú online ütközetek során, ikonikus karakterekkel -, de- akár 24 fős űrcsatákban is részt vehetünk -, ami mellett lesz még osztott képernyős kooperatív mód is. Megjelenés november 17-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, az első trailer pedig alant:

Nézd nagyban ezt a videót!