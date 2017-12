A Bandai Namco alig néhány nappal ezelőtt mutatta be az első nyitott világú One Piece akciójátékot, amiről akkor még csak képeket láthattunk, azonban egy livestream során a hétvégén bemutatták az első trailert is.

Ennek köszönhetően pedig máris közelebbi kapcsolatba kerülhetünk a nagyszerűnek ígérkező One Piece: World Seeker rel, lévén láthatjuk benne a szabadon bejárható hatalmas világot, megismerkedhetünk a gyönyörű grafikával, de még a játékmenet alapjaival is., és míg Japánban PS4-exkluzív lesz, addig nálunk PC-re, illetve Xbox One-ra egyaránt megjelenhet majd.

