Itt az első Lego Marvel Super Heroes 2 trailer

A korábbi ígéreteknek megfelelően a TT Games és a Warner Bros bemutatták a Lego Marvel Super Heroes 2 első hivatalos és egyben teljes trailerét, amely látványos képsorokkal és megjelenési dátummal egyaránt szolgált nekünk.

A videóból így kiderült, hogy a játékban valóban kiemelkedő szerepet kapnak majd a Galaxis őrzői, de rajtuk kívül visszatérnek klasszikus hősök - mint például Pókember -, de olyan újoncok is felbukkannak, mint Lego Marvel Super Heroes 2 -ről megtudtuk még, hogy az előző résszel ellentétben Kang the Conqueror főgonoszt állítja a középpontba, akinek az egyik szuperereje az időutazás lesz, ezáltal találunk majd pályákat az ősi Egyiptomtól kezdve, a vadnyugaton át egészen a 2099-es esztendő New York-jáig bezárólag. Lego Marvel Super Heroes 2 várhatóanPC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

