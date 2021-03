Itt az első kép az új PS VR kontrollerről

A múltkor már közölte a Sony, hogy gőzerővel dolgoznak a PS VR legújabb generációján , amihez ráadásul most kapcsoltak is egy képet a termékhez járó kontrollerről, így első kézből láthatjuk, hogy miféle küllemű hardveren ügyködik a háttérben a vállalat.





A gömbszerű kialakítás hasonló módon öleli körbe a felhasználó kezét, mint ahogyan az Oculus Touch is teszi, azonban, mint az előző generációban. Ezek a vezérlők fel lesznek vértezve még DualSense funkciókkal is, így a kontrollerhez hasonló feature-ök várnak ránk.Mindkét kontroller mozgásérzékelését elvégzi a headset, ami azt sugallja, hogy nem fog hozzá külön külsős kamera kelleni, habár a részletek egyelőre nem egyértelműek ezen a téren. Lessétek meg ti is a kérdéses hardvert, íme: