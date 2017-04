Itt az első hivatalos Star Wars Battlefront 2 teaser trailer

Remélhetőleg senki sem felejtette el, hogy ma este várható a Star Wars Battlefront 2 első teljes trailerének bemutatója, ami bár néhány nappal ezelőtt kiszivárgott - ha az volt az egyáltalán -, de azért így is izgatottan várjuk a ma estét az első részletek érdekében.

Hogy a DICE egy kicsit nyomatékosítsa a várakozás izgalmait, a tegnap esti órákban hivatalosan is bemutatták a Star Wars Battlefront 2 első teaser trailerét, amelyben az egyik új főhős mutatkozik be - talán a pletykált egyjátékos kampány szereplője -, az Endor bolygón vívott ütközetet követően.Nem elfeledni tehát az alábbi teaser trailer megtekintése mellett, hogy, amivel együtt az első konkrét és hivatalos részletek napvilágra kerülése is várható.

