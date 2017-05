Itt az első gameplay felvétel a Phantom Dust Remasterről

A Polygon munkatársainak köszönhetően bemutatkoztak végre a Phantom Dust feldolgozás első gameplay felvételei, aminek köszönhetően egy igazán vaskos, közel 20 perces mozgóképet vehetünk szemügyre az alábbiakban.

A videó mellett a Microsoft megosztott velünk néhány információt is a sokak által várt feldolgozásról, így megtudtuk, hogy, de ha PC-n akarjuk élvezni, akkor a 4K-felbontás is elérhető lesz.Adam Isgreen, a Microsoft Studios kreatív igazgatója elmondta továbbá, hogy a Phantom Dust Remaster nem egy szimpla feldolgozás lesz, lévén, így főként az első néhány órához nyúltak hozzá, hogy a rajongók könnyebben megismerkedhessenek az alkotás sava-borsával, de mindemellett könnyítettek is rajta, így ha három alkalommal elbukunk egy küldetést a kampányban, lehetőségünk nyílik kihagyni azt.Sőt mi több, a készítők, amelyek között ingyenes és fizetős darabok egyaránt megtalálhatók lesznek. Ingyenes bővítményt kapunk például rögtön a játék indítását követően, ami újabb képességeket és egyebeket ad hozzá az alapokhoz, de fizetős lesz a multiplayerhez érkező legtöbb kiegészítő.Megjelenési dátumról ne is kérdezzetek, az egyelőre ugyanis rejtély.

Nézd nagyban ezt a videót!