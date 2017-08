Itt az első Dynasty Warriors 9 gameplay felvétel

Miután a Koei Tecmo a napokban bejelentette, hogy Európában is megjelentetik a Dynasty Warriors 9 -et, sokkal nagyobb izgalmakkal vetettük rá magunkat a csapat által a hétvégi ChinaJoy expón rögzített első gameplay felvételekre.

A készítők ugyanis az eseményen kipróbálhatóvá tették a játék demóját, amiből hivatalos Youtube csatornájukra egy 8 perces, és egyben elképesztően látványos gameplay videót is rögzítettek annak érdekében, hogy azok is megismerhessék a kaszabolás magasiskoláját, akik nem voltak jelen az expón.Előre szólunk, hogy a látnivaló, de aki csípi a stílust és a keletről érkező videojátékokat, az bizonyára hozzánk hasonló élvezettel nézi majd az alábbi felvételt. Érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, valamikor jövőre.

Nézd nagyban ezt a videót!