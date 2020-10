Itt az első bizonyíték, hogy harmadik évad is készül a The Witcher-sorozathoz

Talán még az alkotók sem gondolták volna, hogy mekkora siker lesz a The Witcher franchise alapján készült televíziós sorozatból, azonban a Netflix közbenjárásával már lázasan készülődik a második évad, sőt úgy tűnik, hogy egy harmadik is zöld utat kapott.

Erre utal legalábbis, hogy a Writer's Guild of America West oldalának adatbázisában - ahol ritkán bukkannak fel fals információk -, ahol egyelőre csak annyit tüntettek fel, hogy az első két szezonhoz hasonlóan Lauren Hissrich lesz a showrunner.Akárhogyan is, de ez az első bizonyíték ahhoz, hogy a háttérben betervezték a The Witcher-sorozat harmadik évadát, ami nem meglepő, hiszen addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Most már igazán jöhetne egy új videojáték is lassacskán, hiszen végül lemarad a sorozathoz kapcsolódó hype-hullámról!