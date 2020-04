Itt az Apex Legends következő eventjének a trailere, amely Bloodhoundra fókuszál

Kilátásban van a következő nagy Apex Legends frissítés, előtte viszont itt egy új event, amely egyrészt természetesen hoz néhány olyan tartalmat, ami csak korlátozott ideig lesz elérhető, azonban véglegesen is bekerülnek olyan elemek, amikre régóta vár a közönség.

A The Old Ways névre hallgató esemény végeredményben Bloodhound tematikus eventje. Jön egy új játékmód, a Bloodhound's Trials, amiben szörnyek levadászása a cél, minél jobb és jobb loot ellenében, majd ezek általAmi viszont még szintén izgalmas, az az, hogy ezzel az eventtel kezdődően végérvényesen bekerül két olyan dolog, amire nagyon régóta várunk: egyrészt a Duo játékmódok, másrészt pedig a King's Canyon, azaz a régi pálya. Az event április 7-21-ig tart, de az utóbbi két újítás ezután is bent marad.

Nézd nagyban ezt a videót!