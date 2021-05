Itt az Acer 2021-es Predator gaming lineupja - brutálisra sikeredett a felhozatal!

Szokás szerint most is bemutatta az Acer az annuális Predator lineupját, és az idei különösképp bitang erősre sikeredett, ugyanis monitorok, notebookok, asztali gépek sokaságra vár ránk - az alábbiakban kilistáztunk mindent.





















Az Acer három új monitort mutatott be a Predator brand égisze alatt, ami természetesen a gamereket hivatott megszólítani. Aegy hatalmas, 42,5 colos NVIDIA G-SYNC kompatibilis gaming monitor UHD (3840x2160) kijelzővel. Két HDMI 2.1-porttal rendelkezik, valamint 4K 144 Hz opcióval VRR-rel, egyetlen kábel segítségével. 1000 nites fényerővel dolgozik, és a DCI-P3 színskála 90% -os lefedettsége rendkívül pontos színábrázolást nyújt. Novemberben jelenik meg 1599 euróért (kb. 560 ezer forint).egy 2300R ívelt UWQHD + (3840x1600) monitor, amely DCI-P3 98% széles színskálával és VESA DisplayHDR 600 tanúsítással bír. 37,5 colos Agile-Splendor IPS kijelzővel működik, valamint 175 Hz-cel dolgozik. A Predator X38 S magában foglalja az NVIDIA Reflex Latency Analyzer-t is, ami érzékeli az egérből érkező kattintásokat, majd méri a képpontok megváltoztatásához szükséges időt a képernyőn. Szeptemberben érkezik Európába 2199 eurós (kb. 770 ezer forint) áron.Végül aegy 28 colos UHD (3840x2160) monitor, határozottan vékony kávával, VESA DisplayHDR400 tanúsítvánnyal rendelkező Agile-Splendor IPS kijelzője 155 Hz-es (túlhúzott) frissítési frekvenciát kínál. Az Acer LightSense, a ColorSense és a ProxiSense technológiák is integrálva lettek. Augusztusban érkezik Európába, 1199 eurós (kb. 420 ezer forint) áron.Gaming notebookok területén is történt friss bejelentés. Egyrészt aakár egy 11. generációs Intel Core i9 processzorral, NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop GPU-val és akár 64 GB 3200 MHz-es DDR4 memóriával is kikérhető. Mindössze 19,9 mm vékonyságú, és akár 12 órás akkumulátor-élettartammal bírnak. Akár 4 TB-nyi háttértárral is lecsaphatunk rá, valamint a legújabb Wi-Fi 6E és Thunderbolt 4 működnek benne.Az sRGB színskála 100%-os lefedettségét, vagy a 240 Hz-es WQXGA IPS PolarBlack panelt 3 ms válaszidővel is lehet választani, a DCI-P3 színskála 100% -os lefedettségével a még simább játékélmény érdekében. Júliusban érkezik hozzánk 1999 eurós (kb. 696 ezer forintos) áron.(PH517-52) túlhajtható 11. generációs Intel Core i9 processzorral, NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop GPU-val és 64 GB DDR4 3200 MHz memóriával büszkélkedhet. A felhasználók preferenciáiktól függően választhatják a 17,3 hüvelykes Helios 500-at egy 4K Mini LED 120 Hz-es kijelzővel, amelyet AUO AmLED technológia működtet, támogatja a VESA Display HDR 1000 szabványt is.A Helios 500 több portot tartalmaz: egy HDMI 2.1, egy mini-DP 1.4, két USB Type-C Thunderbolt 4, három USB 3.2 Gen2 portot, és egy RJ45 portot. Júniusban debütál 2499 eurós (kb. 870 ezer forint) kezdőárral.az első Intel Killer-kompatibilis 5G CPE a világon, amely képes 4,7 Gbps sebességgel 5G-kapcsolat biztosítására. A dedikált fedélzeti GAME Port lehetővé teszi a leggyorsabb, kompromisszumok nélküli átvitelt. Ezenkívül a felhasználók az X5 Wi-Fi 6 képességein keresztül akár 256 eszközt is csatlakoztathatnak játék, streamelés kapcsán, tartalomcsökkentés nélkül.gaming egér PixArt 3370 érzékelővel és 2000 Hz-es lekérdezési frekvenciával rendelkezik, 10 programozható gombbal. Öt színkódolt DPI-szintet tartalmaz, amelyek 19 000 DPI-t tesznek ki, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén beállítsák az érzékenységi küszöböket és váltogassanak közöttük. Európában júliusban jelenik meg 79 euróért (kb. 28 ezer forint).Asztali PC-k kapcsán akerült megvillantásra, ami 11. generációs Intel Core i7 processzorral és akár NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU-val, valamint akár 64 GB 3200 Hz-es DDR4 memóriával kérhető ki. A Predator Orion 3000 GeForce RTX 3070 GPU-ját az NVIDIA Ampere architektúra hajtja, amely alapvetően az NVIDIA 2. generációs RTX architektúrája.A hűtésről a FrostBlade technológia gondoskodik, és akár 2 TB-nyi SSD-vel vagy 6 TB-os HDD-vel is rendelhetjük. Októberben érkezik Európába 949 eurós (kb. 330 ezer forint) kezdőárral!asztali számítógép zárja a sort, amit AMD Ryzen 9 5900-zal vagy i7-es procival kérhetünk. Mindkét Nitro 50 modell 64 GB 3200 MHz-es DDR4 memóriával, kettős 3,5 SATA3 HDD foglalattal Wi-Fi 6-tal, Dragon LAN 1G Ethernet-tel és USB 3.2 Gen 2 Type-C és A típusú portokkal rendelkezik, valamint NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU került bele.A DTS: X Immersive Audio, a Windows 10 Home, a FrostBlade hűtés valamint a Wi-Fi 6 jellemző még a készülékre. Októberben debütál 799 euróért (kb. 278 ezer forint).