Itt a Worms Rumble, ami valós idejű akciójátékban ereszti egymásnak a gilisztákat

Bemutatkozott a legújabb Worms-játék, amely masszívan szakít a széria jellegzetességeivel, mivelhogy a Worms Rumble néven futó projekt nem egy oldalnézetes, körökre osztott móka lesz, hanem egy real-time akcióőrület.

Deathmatch és Last Worm Standing módokban mérettetheti meg magát 32 felhasználó, akik valós időben ütközhetnek meg a franchise-ra jellemző arzenál segítségével. Cross-platformmal indul útjának a szoftver, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy. Xbox One-os variánsról egyelőre nincs információ.2020 vége felé fog debütálni a Worms Rumble , amihez kapcsolódóan már be is robogott a legelső kedvcsináló, ezt pedig alant meg is tudjátok tekinteni:

