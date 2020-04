Itt a vikinges Assassin's Creed Valhalla első előzetese

Ahogyan azt tegnap belebegtették a Ubisoftos srácok, ma debütált az Assassin's Creed Valhalla első kedvcsinálója, ami a vikinges kalandozásokba fog minket elkalauzolni, ahogyan azt már évek óta sugallják a pletykák.

A Ubisofttól megszokottan megint rengeteg stúdiót mozgósítottak, ahogyan azt egyébiránt a gigaprodukcióiknál előszeretettel teszik, hiszen 14 másik stúdióval kollaboráltak annak érdekében, hogy létrejöjjön az Assassin's Creed Valhalla.És hogy a végeredmény milyen lesz? Nos, ezt még nem tudni, viszont addig is szemezzetek az első kedvcsinálóval, amiből többek között az is kiderült, hogy 2020 ünnepi szezonjában jelenik meg az alkotás, jelenlegi és következő generációra is. Várjuk a további videókat, gameplay-eket és információkat!

