Számos kiváló címet hagyott maga mögött a Sony Japan Studio - nekik köszönhettük a Patapont, a LocoRocot, sőt még az óriási mémként elismert Knacket is, viszont most végérvényesen megpecsételték a sorsukat.

Azt tudni kell, hogy a kérdéses csapatot már egy ideje feloszlatták, tehát nem a semmiből jön a hír, most viszont a Sony leszedte a nevüket a weboldalukról is, ezzel végérvényesen bebetonozva a Japan Studio jövőjét. A helyüket a Team Asobi vette át, akik az Astro Botért is feleltek.A PlayStation Studios fejese, Hermen Hulst elmondta, hogy a Team Asobi jelenleg egy olyan franchise-on dolgozik, ami mindenféle korú játékosnak megfelelő lesz, úgyhogy nem állt meg a munka a háttérben.