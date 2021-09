Itt a vége: kivették a Fallout 76-ból a battle royale módot

Fallout 76 -nak nagyon sok mindenre szüksége van, de egy valamire egészen biztosan nem volt: battle royale játékmódra - mégis anno bevezették a Nuclear Wintert, az 52 főnek teret adó mókázást.

2019. június 10-én debütált az update, amely leszállította a Nuclear Wintert, ugyanakkor most júniusban, a játékmód premierjének második évfordulóján bejelentette a Bethesda, hogy 2021 szeptemberében kiveszik a játékból. Ez az idő most eljött, úgyhogyA fejlesztőcsapat magyarázata nem más, mint hogy egyre nehezebb volt feltölteni egy-egy meccset játékosokkal, ennek köszönhetően pedig a várakozási idők is nagyban megnőttek. Akik játszottak a Nuclear Winterrel, azok a beleölt időmennyiséggel arányosan kapnak jutalmakat.