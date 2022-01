A Microsoft hivatalosan is leállította az összes Xbox One konzol gyártását - a redmondiak eredetileg az Xbox One X és a digitális Xbox One S gyártását szüntette meg az Xbox Series X megjelenése előtt, majd 2020 végén fű alatt felfüggesztette az Xbox One S gyártását is.

Cindy Walker, az Xbox marketingese elmondta a The Verge munkatársainak, hogy ahhoz, hogy az Xbox Series S / X gyártására koncentrálhassanak, 2020 végére leállították az összes Xbox One konzol gyártását.Nemrégiben jött a hír, hogy mindeközben a Sony folytatja a PlayStation 4-ek gyártását, miután masszív készlethiány van PS5-ből. Két külön utat jár be a két társaság, de meglátjuk, hogy hosszútávon melyiknek fog bejönni az a praktika, amivel él. Kíváncsian várjuk!