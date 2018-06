Itt a The Crew 2 utolsó utolsó kedvcsinálója, és az első külföldi értékelések

Célegyenesbe ért a Ubisoft sokak által várt közösségi versenyjátéka, avagy a The Crew 2 , mely már világszerte elérhető, ennek apropójából pedig megkapta utolsó kedvcsinálóját, sőt az első külföldi játéktesztek is berobogtak hozzá.

A launch trailerről nincs mit írnunk, egy rendkívül látványos összefoglalója a száguldós őrületnek, melyben, sőt mi több, mindezt akár egyetlen versenyen belül tehetjük majd meg.Hogy mindezt mennyire vette be a kritikusok gyomra? Az első pontszámok alapján elég vegyesen, hiszen bár ránézésre nem lett rossz a játék, a 70 százalék körüli átlagot magabiztosan hozza, ugyanakkor ennél sokan egy kicsit jobbra számítottak tőle.GamesRadar+ - 3.5/5Destructoid - 7TrustedReviews - 3/5Digital Chumps - 9GameSpot - 8Cheat Code Central - 3/5Attack of the Fanboy - 3/5

