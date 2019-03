Itt a Sony hat bejelentése: jön az Iron Man VR és a Five Nights at Freddy's VR Help Wanted is!

A Sony a tegnap esti órákban a State of Play esemény részeként hat bejelentéssel szolgált rajongóik számára, azonban beigazolódott néhány korábbi félelmünk azzal kapcsolatban, hogy ha lesz is új játék, az a PlayStation VR-hoz készül majd.

Így is lett, hiszen a többi bejelentés már ismert videojátékokhoz kapcsolódó friss hír volt, aminek természetesen ugyanúgy örültünk, de inkább lássuk sorban az eseményeket!Elsőként a Sony egy friss sztori trailert mutatott meg nekünk a hamarosan érkező Days Gone kapcsán, amivel igencsak kitettek magukért a készítők, hiszen az április 26-án berobogó exkluzívnak nagyon fontos eleme lesz a történet.Ezt követően a Concrete Genie került szóba, amiről kis túlzással már megfeledkeztünk az E3-ak óta, pedig nem kellett volna, lévén most kaptunk hozzá egy hihetetlenül látványos videót, sőt kiderült, hogy a rajzolgatós ügyességi kaland idén ősszel érkezik.Aztán jött is az első PlayStation VR-cím, a Blood & Truth, amihez egy friss trailert és megjelenési dátumot kaptunk, így megtudtuk, hogy az eddigi talán legígéretesebb katonai VR-FPS május 28-án érkezik.Majd jött a State of Play legnagyobb bejelentése: érkezik az Iron Man VR, vagyis egy Vasemberre fókuszáló videojáték a virtuális valósághoz igazodva, mely belső nézetből kínálja, hogy átvegyük az irányítást a vaspáncélba bújt Tony Stark felett, ami már az első kedvcsináló alapján hihetetlen élmény lesz. Sőt mi több, már idén megjelenik!Kaptunk friss kedvcsinálót továbbá a Mortal Kombat 11 kapcsán, méghozzá egy az új- és a régi iskolából származó karakterbemutatóval és csipetnyi sztorival, így kiderült, hogy a játszható harcosok között Jax, Liu Kang és Kung Lao is megtalálható lesz április 23-án.Az est második és egyben utolsó nagy meglepetése volt, hogy érkezik a Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, avagy a legendás macis horror PlayStation VR-ra szánt változata, ami a korábbi játékokból ismert pályákat használja fel pár új dologgal kiegészítve, és hatását már az alábbi kedvcsinálón megcsillogtatja. Megjelenés még idén tavasszal!