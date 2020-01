Itt a roadmap a Monster Hunter World: Iceborne további tartalmaihoz

Most, hogy kint van hivatalosan is a Monster Hunter World: Iceborne expanzió mind konzolokon, mind PC-n, elérkezettnek látta az idejét a Capcom, hogy megvillantsák a bővítményhez kapcsolódó roadmapet.

Merthogy az Iceborne debütálásával nem ért véget a móka, hónapokon át jönni fognak még a tartalmi frissítések, amikhez most kaptunk is egy részletes útmutatót. Egészen áprilisig van konkrétabban részletezve, hogy mikre számíthatunk, míg a májusi hónapra mindössze annyi van írva, hogyMindezek mellett a június és az azt követő hónapok szintén izgalmasnak ígérkeznek, hiszen oda pedig csak annyit írtak, hogy új szörnyek és további új frissítések várhatóak, ergo a továbbiakban is megéri majd felnézni a játék világába.