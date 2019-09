Itt a roadmap a Control kiegészítőihez, Alan Wake-hez kapcsolódó tartalom is jön

A Remedy elég erős lineupot jelentett be, már ami a Control kiegészítő tartalmait érinti, ugyanis megérkezett az a roadmap, mely vázolja számunkra, miféle bővítményekre számíthatunk.

A sort a még ősszel berobbanókezdi, majd decemberben érkezik az újdonsült. Ez kvázi az endgame tartalmat fogja jelenteni, avagy ez fog lehetőséget biztosítani rá, hogy a kampány befejeztével is legyen bőven mit tennünk még a Control világában.Ezek ingyenesek lesznek, azonban jönnek fizetős tartalmak is. A 2020 elején érkezősztori elemekkel bővíti ki a játékot, többek között megtudunk többet is a játék helyszínéül szolgáló Legöregebb Ház létrejöttéről. Első körben ez csak PS4-re jön, majd az exkluzivitás lejártát követően minden platformra megjelenik.Végül, de nem utolsó sorban, itt van nekünk az, ami kapcsán az az érdekes, hogy bizony látható rajta Alan Wake sziluettje, aki hasonló módon tartja a kezében az elemlámpát, mint a szóban forgó játék borítóján. Az AWE-ek azokat a jelenségeket jelentik, amik közül az egyik Bright Fallsban történt - igen, pontosan, az Alan Wake helyszínén, amire többször is van utalás a Control során.