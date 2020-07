Itt a PC-s Death Stranding launch trailere

Egészen hamar elpörgött az az idő, ami a Death Stranding PS4-es és PC-s megjelenések között telt el, lévén mindössze már csak egyet kell aludnunk, hogy beleugorhassunk Kojima alkotásának rejtelmeibe utóbbin is.

Ennek apropóján berobogott a launch trailer, avagy a legutolsó kedvcsináló, ami a PC-s átirathoz kapcsolódóik. Lényegében gyorsvágásokkal summázzák számunkra, hogy mit is tud valójában a Death Stranding , mire lehet számítani, és összességében meg is hozzák a kedvünket a játékhoz.Ne feledjétek, zajlik már javában az előtöltés, így ha nem akarjátok a komplett csomagot teljes egészében letölteni holnap, akkor érdemes már most nekiállni lecsorgatni a játék fájljait, hogy a lehet leghamarabb be tudjatok ugorni az élménybe.

Nézd nagyban ezt a videót!