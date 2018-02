Újabb innovatív újdonságot jelentett be a PlayStation-felhasználóknak a Sony, akik My PlayStation név alatt elindítottak egy weboldalt, ahol mostantól böngészőn keresztül is kezelhetjük PlayStation Network fiókunkat.

A portál a mobilokra letölthető alkalmazás böngészős változataként indult, tehát ugyanazt tudja, mint az, vagyis lehetőségünk nyílikHa te is hasznosnak tartod a My PlayStation újdonságát, akkor IDE KATTINTVA máris kipróbálhatod, csak az adataidat kell megadnod és bent is vagy saját PSN fiókodban.