Itt a legújabb Elden Ring speedrun rekord, alig 30 perc alatt a végére értek a játéknak

Noha nem gondoltuk volna, hogy sikerül bárkinek is két óránál rövidebb idő alatt az Elden Ring végére érnie, azonban egy speedrunner most összehozta a lehetetlent, hiszen Distortion2 arra hajt, hogy ezen a téren ne legyen ellenfele.

Hozzátennénk rögtön, hogy nagyon jó úton jár ezen a téren, hiszen a hétvégén sikerült több rekordot is megdöntenie, így a legutolsó dokumentált eredménye 33 perc 55 másodperc volt - ezt láthatjátok az alábbiakban -, de egy élő Twitch streamen tegnap a 30 perc 24 másodperces eredményt is elérte.Emberünk, így a következő mérföldkő az, hogy elérje a 28 perc körüli határt. Kíváncsian várjuk, hogy ennél is lehet-e gyorsabban teljesíteni az Elden Ring küldetéseit.

Nézd nagyban ezt a videót!