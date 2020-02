Itt a legelső gameplay videó a várva várt Baldur's Gate 3-ból

Menetrend szerint zajlott le a Baldur's Gate 3 nagy premierje, aminek keretében végre láthattuk az első gameplay mozzanatokat is a Larian RPG-jéből a PAX East 2020 keretein belül a tegnapi nap folyamán.

Ráadásképp a srácok nem is aprózták el, merthogy egy közel másfél órás prezentációt áldoztak a játéknak, ez alatt pedig minden fontosabb aspektus kardinális szerepet kapott: a gameplay, a hangulat, a grafika, a loot, a fejlődési rendszer, a kasztok és miegymás.

Nézd nagyban ezt a videót!

Azt is megtudtuk, hogy online négyfős kooperatív mód vár ránk, sőt még akár egy képernyőn is nyomhatjuk ketten, ha úgy tartja kedvünk. Az alkotás PC-re és Stadiára jelenik meg, viszont egyelőre nem tudni mikor - bár van már rá pletyka, hogy idén early access státuszba vonul a szoftver. Egyébiránt a játék nyitóanimációja is berobogott:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>