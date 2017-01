Itt a következő Battlefield 1 DLC első teasere

A DICE bemutatta a Battlefield 1 soron következő letölthető tartalmának első kedvcsinálóját, amelyet a jól ismert Westie, avagy a játék és az első világháború legnagyobb szakértője rögtön apró darabokra szedett szét.

Be ready. First details coming next week. pic.twitter.com/AOi2mYKlD4 — Battlefield (@Battlefield) 2017. január 20.



Ennek köszönhetően bár a DICE a Twitteren bemutatott kis teaseréhez azt írta, hogy a They Shall Not Pass címre hallgató - és a francia hadsereget előtérbe helyező - bővítményről csak jövő héten hallhatunk bővebb részleteket, az említett rajongó által azonban már most megtudhattunk róla pár érdekességet.Westie ugyanis hivatalos Youtube csatornáján, egy videóban felfedte, hogy a kiegészítővel egy elit karakterosztály biztosan csatlakozik a játékhoz - ezt láthatjuk a teaser középpontjában -, de, az egyik legnagyobb ilyen jármű, ami valaha készült, és ami vélhetően szintén bekerülhet majd a DLC-be.Ezzel pedig majdnem fel is derítettük a They Shall Not Pass teljes tartalmát, hiszen a DICE korábban megerősítette, hogy a kiegészítőgazdagítja majd az alapokat, amely egy új tankkal és egy elit kaszttal máris teljessé tenné az összképet.

