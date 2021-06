Itt a Guilty Gear: Strive nyitómozija, az idei roadmapet is bejelentették

Az Arc System Works volt olyan nagyvonalú, hogy megosztotta a publikummal a hamarosan érkező Guilty Gear: Strive nyitómoziját, amely mindenkit fogad majd az első elindítást követően, és ahogy az várható volt, roppant minőségi lett.

CGI-jal összehozott, anime hatású nyitómoziról van szó, amely betekintést nyújt abba, hogy mi vár ránk eme verekedős játék esetében, mint történet. Emellett a roadmapet is megvillantották, amely magába foglal egy júliusi új karaktert, valamint augusztusban is berobog egy friss harcos.Őszt követően aztán emelik a tétet, ugyanis további három karaktert hoznak be, valamint extra pályákat és sztori tartalmat is integrálnak majd a Guilty Gear: Strive -ba. Ez mind az első évados szezonbérlet tartalma, azonban, például a Combo Maker funkciót, miáltal a játékosok megoszthatják egymással a kitalált ütéskombinációkat.

