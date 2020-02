Itt a Final Fantasy VII Remake nyitóvideója

Azoknak is bőven fog újdonságot mutatni a Final Fantasy VII Remake , akik anno az eredetit is nyomták, és ez a tény a nyitófilm tekintetében is abszolút igaz, lévén kiadta a Square Enix a játék intróját, ami masszívan eltér az eredetitől.

Az egy dolog, hogy sokkalta szebb, mint anno az eredeti intro (mégiscsak eltelt húsz év azóta), de hosszabb és fantáziadúsabb is. Mindezt úgy egyébként, hogy közben megtartott az eredetiből elemeket, így nem beszélhetünk teljes cseréről, sokkal inkább egy feldolgozásról.Még egy gyönyörű látképet is kapunk Midgarról éjszaka, sőt mi több, maga Midgar is óriási szerepet kap a nyitófilmben.a cucc, szóval még azt sem lehet rásütni, hogy netán rövid lenne - nézzétek csak meg ti is!

Nézd nagyban ezt a videót!