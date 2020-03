Itt a Bleeding Edge legutolsó kedvcsinálója

Napokon belül tiszteletét tesz végre a Ninja Theory komfortzónán kívüli próbálkozása, a Bleeding Edge , ami eddigi munkáikkal ellentétben egy multiplayer, aréna-verekedős cím lesz az egyébkénti sorban.

Most ehhez érkezett meg a legutolsó kedvcsináló, avagy ahogyan azt nevezni szokták, launch trailer, aminek a célja, hogy még egyszer megpróbálják meghozni mindenkinek a kedvét a friss megjelenéshez. Ennek értelmében a játék legtöbb sajátosságát, hovatovább a hozzá kapcsolódó őrületet is prímán vázolják.Még mielőtt ráveted magad az alant található kis videóra, írjátok fel magatoknak, hogy, PC és Xbox One platformokra egyaránt. Előbbin a Steam kínálatában is elérhető lesz a szoftver.

Nézd nagyban ezt a videót!