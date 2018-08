Itt a bizonyíték, hogy PS4-re is készül a PUBG?

Bár a Sony korábban úgy nyilatkozott, hogy nem engedélyezi félkész játékok megjelenését PS4-re, manapság azonban már nem lehetne ezzel a jelzővel illetni a PlayerUnknown's Battlegrounds-ot, mely nem kizárt, hogy a háttérben javában készülődik erre a platformra.

Bár a hír egy eléggé hadilábon álló pletyka csupán, ellenben a PUBG-ról készült gamescom 2018-as bemutató - amit az Inside Xbox előadáson mutattak be - egy olyan utalást tartogat, ami sokak szerint egészen egyértelműnek nevezhető.Az alábbi videón ugyanis, a hozzá tartozó DualShock 4 társaságában, ami sokak szerint csak és kizárólag azt jelentheti, hogy készül már a régóta várt port.Szerintünk azonban sok mást is jelenthet, így például azt, hogy a készítők szeretik PS4-en elütni az idejüket a szünetekben, de miután a PUBG hamarosan kilép az Early Access státuszból, tényleg nem kizárt, hogy a Sony is berendelte a portot.

